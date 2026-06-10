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18:23, 10 июня 2026Экономика

Путин высказался об искусственном изменении курса валют

Путин: Россия ничего не предпринимает искусственно по курсу валют
Вячеслав Агапов

Фото: Issei Kato / File Photo / Reuters

Россия не предпринимает усилий по искусственному изменению курсу валют. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

На совещании с правительством глава государства отметил, что Россия сегодня может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, которые будут отражаться на курсе валют.

«Искусственно мы здесь ничего не делаем», — подчеркнул он.

Специалисты, в том числе и инвесторы, должны оценивать ситуацию. Инвестиционной паузы в стране нет, но в связи с мерами по борьбе с инфляцией, в том числе с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП), есть «инвестиционная сдержанность».

«Что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических, финансовых властей [страны]. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки», — пояснил он.

Ранее руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что крепкий рубль стал значимым ограничителем экономического роста и оказывает на него влияние сильнее высокой ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, крепкая национальная валюта негативно влияет не только на экспортеров, но и на отечественных производителей, которые ведут работу по импортозамещению зарубежных товаров.

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