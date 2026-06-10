Названо значимое ограничение экономики России

Шохин: Крепкий рубль стал значимым ограничителем экономического роста в России

Крепкий рубль стал значимым ограничителем экономического роста и оказывает на него влияние сильнее высокой ключевой ставки Центробанка. Такое ограничение назвал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, крепкая национальная валюта негативно влияет не только на экспортеров, но и на отечественных производителей, которые ведут работу по импортозамещению зарубежных товаров. Последним становится сложнее конкурировать с импортной продукцией.

«Исходя из оценок компаний, слишком крепкий рубль стал даже более значимым барьером для экономического роста, чем высокая ключевая ставка», — пояснил он на совещании президента РФ с членами правительства.

Наконец, слишком крепкий рубль вредит бюджету, который не может воспользоваться удачной конъюнктурой на ряде внешних рынков. Курс 80-85 рублей за доллар был бы, безусловно, позитивно воспринят промышленниками, в очередной раз напомнил Шохин.

Ранее Шохин выражал надежду, что для российского бизнеса предпочтительным был бы курс 90-95 рублей за доллар, но нынешняя политика правительства и Центробанка приводит к рискам дополнительного укрепления российской валюты даже с текущих уровней.