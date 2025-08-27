Экономика
11:19, 27 августа 2025Экономика

Российские нефтяники резко увеличат расходы на себя

«Ведомости»: Инвестиции российских нефтяных компаний за 3 года вырастут на 32 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

В течение трех лет с учетом текущего расходы на инвестиции российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) вырастут почти на треть (32 процента), до 10,47 триллиона рублей. Об этом говорится в обзоре Kasatkin Consulting (команда покинувшего Россию Deloitte), на который ссылаются «Ведомости».

В 2025-м вложения вырастут на 3,5 процента, в 2026-м — на 21 процент, в 2027-м — еще на 10 процентов. В долларовом выражении инвестиции вырастут на 41 процент по сравнению с показателем 2024 года, до 43,6 миллиарда долларов.

Эксперты ожидают, что такие расходы позволят немного увеличить добычу, с 10,3 миллиона баррелей в сутки до 10,4 миллиона, и сохранить нынешний объем экспорта.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин объяснил, что рост инвестиций требуется для реализации новых проектов, освоения трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти, развития инфраструктуры для добычи за пределами Западной Сибири. Основные расходы рассчитаны на проекты в Западной и Восточной Сибири и Арктике. Без них, отмечает эксперт, Россия столкнется падением добычи за счет продолжающегося истощения зрелых месторождений.

По оценке Минприроды, к настоящему времени к ТрИЗ относятся более 50 процентов всех извлекаемых запасов нефти в России. Два года назад вице-премьер Александр Новак отмечал, что на них приходится около трети всей нефтедобычи в стране. Старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук считает, что высокая инфляция заставит увеличить капитальные вложения практически все компании, потому что иначе при росте себестоимости добычи им придется терять долю рынка.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития к ноябрю этого года проработать возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний. Против таких решений выступает Минфин, поскольку они приведут к сокращению доходной части бюджета, однако другие ведомства указывают на опасность недостижения целей энергетической стратегии в противном случае.

