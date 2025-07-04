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09:16, 4 июля 2025Экономика

В России задумались о помощи нефтяным компаниям

«Известия»: Минфин и МЭР разработают льготные режимы для нефтегазовых компаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Safaniuk / Shutterstock / Fotodom

К ноябрю этого года Минфин и Минэкономразвития проработают возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний. Об этом со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Михаила Мишустина пишут «Известия».

Глава правительства, в частности, предложил расширить применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД, используется вместо налога на добычу полезных ископаемых) и продлить сроки предоставления налоговых льгот.

Как сказано в документе, в рамках последнего обстоятельства следует учитывать прогноз по объемам добычи нефти и газа, а также анализ финансово-экономических моделей проектов, претендующих на льготы.

Сам перечень датирован 24 мая, а составлен он по итогам стратегической сессии по развитию нефтяной отрасли до 2050 года. При этом в двух пунктах из четырех говорится о финансовой помощи компаниям сектора. С того момента ситуация в нем ощутимо ухудшилась, о чем говорит падение нефтегазовых доходов бюджета в июне до минимума с января 2023 года.

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В поручениях сказано, что для достижения целей энергетической стратегии нужно создавать условия для ввода нерентабельных запасов нефти, а это, как утверждает Минэнерго, потребует удвоения инвестиций в нефтяную отрасль. Соответственно, нефтяники должны получить сокращение налоговой нагрузки, иначе денег у них не будет.

Против таких решений до последнего времени был Минфин, поскольку любые льготы нефтяникам приводят к чувствительному сокращению доходной части бюджета. Вместе с тем участники рынка и эксперты напоминают, что попытки собрать с нефтяных компаний сверх меры могут закончиться неконтролируемым сокращением добычи.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчеркнул, что без снижения налоговой нагрузки на отрасль на горизонте пяти-семи лет добыча неизбежно начнет падать. Глава направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова подчеркнула, что долгие годы налоговая нагрузка на нефтяную отрасль была слишком большой, о чем говорили и сами нефтяники, но постоянно так продолжаться не может.

Ранее сообщалось, что правительство обсуждает новые налоговые льготы для «Газпрома», который столкнулся с ухудшением финансового положения после потери значительной доли европейского рынка.

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