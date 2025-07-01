В России начали обсуждать снижение налогов для «Газпрома»

Reuters: Власти обсуждают снижение НДПИ для «Газпрома» из-за проблем компании

Российские власти начали обсуждение новых налоговых льгот для «Газпрома», который столкнулся с резким ухудшением финансового положения после потери значительной доли европейского рынка. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает Reuters.

Предполагается, что выпадающие доходы бюджета удастся компенсировать более высокими сборами с других производителей газа, в том числе «Новатэка». До этого об аналогичной дискуссии по поручению президента России Владимира Путина сообщил «Интерфакс».

Одной из возможностей является снижение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ранее власти уже освободили «Газпром» от надбавки к НДПИ, составлявшей 600 миллиардов рублей в года, а сейчас готовят ускоренное повышение тарифов внутри страны для промышленных потребителей. Речь идет о росте ставок на 10 процентов два раза в год.

По оценкам Минэнерго, такая индексация приведет к росту платежей за электроэнергию на три процента в год дополнительно, что увеличит их объем на 40-45 миллиардов рублей. Для рынка тепла, считают в ведомстве, последствия окажутся даже более серьезными.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) оценивают дополнительные расходы крупных промышленных предприятий из-за роста тарифов в 85 миллиардов рублей. Они указали, что поддержка «Газпрома» таким образом приведет к витку инфляции, сокращению инвестиционного потенциала большого числа компаний и, соответственно, к снижению поступлений в бюджет.

По итогам 2024 года убыток «Газпрома» по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) достиг 1,076 триллиона рублей. Позднее компания отчиталась о прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), однако она была связана с результатами «Газпром нефти» и консолидацией других активов, что касается именно газового бизнеса, то он принес триллион рублей потерь. На этом фоне в июне компания в очередной раз отказалась от выплаты дивидендов.