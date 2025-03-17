Убытки «Газпрома» превысили триллион рублей

РБК: Чистый убыток ПАО «Газпром» составил 1,08 триллиона рублей

В прошлом году чистый убыток ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 1,08 триллиона рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на отчетность компании.

Отмечается, что главными причинами этой динамики стали снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в связи с увеличением ставки до 25 процентов с 1 января 2025 года. Между тем в 2023 году компания смогла получить прибыль в 696 миллиардов рублей.

До этого сообщалось, что «Газпром» запланировал продажу палаццо в центре Санкт-Петербурга и другой элитной недвижимости. Соответствующее решение объяснили серьезными убытками, которые терпит компания из-за нежелания Европы приобретать газ из России. Кроме того, идет активное сокращение штата сотрудников. Есть данные, что центральный аппарат «Газпрома» уменьшится почти в два раза — с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек.