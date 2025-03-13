«Газпром» собрался продать элитное палаццо из-за долгов

«Газпром» собрался продать элитное палаццо в центре Петербурга из-за долгов

«Газпром» собрался продать здание в стиле итальянского палаццо в центра Санкт-Петербурга и другую элитную недвижимость из-за долгов. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о доме по адресу площадь Островского, 2А. Здание вдохновлено европейскими постройками и изначально должно было стать гостиницей, но в 2013 году его занял «Газпром-Экспорт». Решение продать недвижимость связано с огромными убытками, которые терпит компания из-за нежелания европейских стран закупать российский газ.

«Газпром» вынужден активно сокращать штат сотрудников. По данным источников Reuters, в «Газпром-Экспорте» уже осталось всего несколько десятков человек, которые занимаются судебными разбирательствами с бывшими покупателями из Европы. Поэтому нужда в огромном элитном здании отпала.

План по массовому сокращению уже одобрили и для штаб-квартире в небоскребе «Лахта Центр» — там могут расстаться с 1500 сотрудниками. Работников попросили подготовить презентации с описанием роли в компании и мотивацией остаться на своих местах.

Ранее «Газпром» собрался продать часть своего предприятия по производству космических аппаратов «Газпром СПКА». Новым владельцем может стать «Роскосмос».