Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 13 марта 2025Экономика

«Газпром» собрался продать элитное палаццо из-за долгов

«Газпром» собрался продать элитное палаццо в центре Петербурга из-за долгов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

«Газпром» собрался продать здание в стиле итальянского палаццо в центра Санкт-Петербурга и другую элитную недвижимость из-за долгов. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о доме по адресу площадь Островского, 2А. Здание вдохновлено европейскими постройками и изначально должно было стать гостиницей, но в 2013 году его занял «Газпром-Экспорт». Решение продать недвижимость связано с огромными убытками, которые терпит компания из-за нежелания европейских стран закупать российский газ.

«Газпром» вынужден активно сокращать штат сотрудников. По данным источников Reuters, в «Газпром-Экспорте» уже осталось всего несколько десятков человек, которые занимаются судебными разбирательствами с бывшими покупателями из Европы. Поэтому нужда в огромном элитном здании отпала.

План по массовому сокращению уже одобрили и для штаб-квартире в небоскребе «Лахта Центр» — там могут расстаться с 1500 сотрудниками. Работников попросили подготовить презентации с описанием роли в компании и мотивацией остаться на своих местах.

Ранее «Газпром» собрался продать часть своего предприятия по производству космических аппаратов «Газпром СПКА». Новым владельцем может стать «Роскосмос».

    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    На курорте Сбера пройдут всероссийские инклюзивные соревнования

    Трамп выступит с обращением по «восстановлению закона и порядка»

    Россиянин поздравил женщину с 8 Марта и избил ее до смерти в ходе ссоры

    На Zivert подали в суд больше 20 человек

    Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

    Рынок акций подскочил после слов Путина

    Путин рассказал об освобождении Суджи

    «Просто смял ее с водителем внутри». В Дагестане БТР переехал «Ладу Приору» на светофоре. Авария попала на видео

    Путин оценил готовность Украины к прекращению огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше