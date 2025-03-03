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11:17, 3 марта 2025Экономика

«Газпром» собрался продать часть своего производства спутников

«Ъ»: «Газпром» рассматривает продажу доли в производстве спутников «Роскосмосу»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Часть предприятия по производству космических аппаратов «Газпром СПКА» может быть продана «Роскосмосу», поскольку без участия госкорпорации добиться размещения заказов будет сложнее. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Завод, расположенный в Московской области, сдан в эксплуатацию в прошлом году, но производство так и не было запущено. В «Газпроме» полагают, что если Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК, входит в «Роскосмос») получит долю в размере 26 процентов, то заказчик перестанет относиться к площадке как к некой сторонней структуре.

ООО «Газпром СПКА» зарегистрировано в 2015 году. Выручка компании в 2023-м составила 7,4 миллиона рублей, а чистый убыток — 2,1 миллиарда с учетом долга предприятия. ООО «Газпроминвестпроект» владеет 98,68 процента компании, остальное у «Газпром Космические системы». Как отмечалось в 2024 году, предприятие позволяет собирать и испытывать четыре спутника связи или дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) среднего и тяжелого классов и до 100 малых космических аппаратов.

Осенью «Роскосмос» утверждал дорожную карту сотрудничества с «Газпром СПКА», но с того момента в госкорпорации полностью сменилось руководство. Поэтому, отмечает источник издания, предсказать дальнейшее развитие событий сложно.

Эксперты отмечают, что из-за больших долгов «Роскосмос» может получить долю в активе с большой скидкой. В свою очередь, гендиректор ГК «Спутникс» Павел Черенков назвал СПКА перспективной площадкой как для «Роскосмоса», так и для частных компаний, однако главным вопросом остается финансирование программы производства спутников.

Ранее депутаты разрешили «Роскосмосу» выпускать облигации, в том числе необеспеченные, для увеличения расходов на инвестиционные проекты в сфере космической деятельности при снижении бюджетных расходов. В том числе заемные средства могут направить на производство спутников.

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