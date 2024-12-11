«Роскосмосу» разрешили занимать деньги у населения

Госдума разрешила «Роскосмосу» выпускать облигации без обеспечения

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, разрешающий «Роскосмосу» выпускать облигации, в том числе необеспеченные. Об этом пишет РИА Новости.

Предполагается, что с помощью займов денег у населения и юридических лиц госкорпорация сможет увеличить расходы на инвестиционные проекты в сфере космической деятельности, но при этом сократить объем получаемых из бюджета средств. Решения по поводу облигаций будет принимать наблюдательный совет «Роскосмоса».

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов объяснил, что закон поможет России остаться одним из лидеров в космической сфере и укрепить свои позиции на международной арене.

Полученные с рынка деньги позволят строить новые космические аппараты, ускорят внедрение новых технологий, создадут условия для масштабного производства спутников.

Кроме того, заметил депутат, «Роскосмос» сможет заплатить по старым долгам и сократит расходы на обслуживание текущих кредитных обязательств. При этом он уверен, что облигации «Роскосмоса» окажутся привлекательными для корпоративных и частных инвесторов.

Отличие необеспеченных облигаций от других долговых бумаг в том, что в случае банкротства компании их владельцы встают в общую очередь должников. А значит, могут либо не получить свои средства, либо ожидать выплат в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что для улучшения своего финансового положения «Роскосмос» начнет распродажу непрофильных активов общей стоимостью более 11,4 миллиарда рублей. Речь идет об объектах недвижимости в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области, а также в других российских регионах.