«Роскосмос» выставит на продажу более 150 объектов недвижимости

«Роскосмос» продаст более 150 объектов недвижимости на 11,4 миллиарда рублей

«Роскосмос» выставит на продажу непрофильные активы общей стоимостью более 11,4 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на представителя госкорпорации.

Как рассказал источник, в 2024 году «Роскосмос» планирует реализовать более 150 объектов недвижимости в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области, а также в других российских регионах. Среди объектов есть земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

Как указали журналисты, в частности, государственная корпорация продаст комплекс из 16 зданий на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Кроме того, она предложит покупателям несколько строений на Ленинградской улице в подмосковных Химках. Ожидается, что «Роскосмос» реализует пансионат «Восход» и санаторно-оздоровительный комплекс «Чайка» в Московской области, а также 75,66 процента акций «Курорта Макопсе» в Сочи.

Как указали в госкорпорации, деньги от продажи направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» запустит серийное производство наземных станций. Основной функцией нового оборудования станет управление целевыми космическими аппаратами и прием информации от них.