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01:34, 28 февраля 2024Экономика

«Роскосмос» выставит на продажу более 150 объектов недвижимости

«Роскосмос» продаст более 150 объектов недвижимости на 11,4 миллиарда рублей

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

«Роскосмос» выставит на продажу непрофильные активы общей стоимостью более 11,4 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на представителя госкорпорации.

Как рассказал источник, в 2024 году «Роскосмос» планирует реализовать более 150 объектов недвижимости в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области, а также в других российских регионах. Среди объектов есть земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

Как указали журналисты, в частности, государственная корпорация продаст комплекс из 16 зданий на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Кроме того, она предложит покупателям несколько строений на Ленинградской улице в подмосковных Химках. Ожидается, что «Роскосмос» реализует пансионат «Восход» и санаторно-оздоровительный комплекс «Чайка» в Московской области, а также 75,66 процента акций «Курорта Макопсе» в Сочи.

Как указали в госкорпорации, деньги от продажи направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» запустит серийное производство наземных станций. Основной функцией нового оборудования станет управление целевыми космическими аппаратами и прием информации от них.

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      Марина Совина
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