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18:23, 30 января 2024Наука и техника

«Роскосмос» запустит серийное производство наземных станций

РКС: серийное производство наземных станций будет запущено в 2025 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Серийное производство наземных станций командно-измерительных систем будет запущено в 2025 году. Об этом со ссылкой на холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») сообщает ТАСС.

«Серийное производство универсальных наземных станций командно-измерительных систем для замены выработавших свой ресурс комплексов планируется запустить к концу 2025 года», — заявили в компании.

В РКС добавили, что основной функцией нового оборудования станет управление целевыми космическими аппаратами и прием информации от них.

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По словам замглавы РКС, генконструктора по наземным системам и комплексам Максима Щербакова, модернизация командно-измерительных систем наземного автоматизированного комплекса управления спутниками позволит получить преимущество по своевременному обслуживанию оборудования и обеспечить устойчивое управление возрастающим количеством космических аппаратов.

В июле прошлого года гендиректор «Решетнева» Евгений Нестеров заявил, что стоимость мегагерца космической связи, обеспечиваемой РКС, снижается и составляет менее тысячи долларов в месяц.

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      Иван Потапов
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