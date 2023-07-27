«Решетнев» оценил стоимость космической связи

«Решетнев»: стоимость мегагерца космической связи снижается

Стоимость мегагерца космической связи, обеспечиваемой «Российскими космическими системами», снижается и составляет менее тысячи долларов в месяц. Такую оценку ТАСС на полях саммита Россия — Африка, проходящего в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля, дал гендиректор «Решетнева» Евгений Нестеров.

«Мы понимаем, что сегодня стоимость мегагерца на орбите является коммерчески интересной и важной составляющей проекта, поэтому пытаемся ее снизить. Сегодня уже стоимость мегагерца на орбите снижается — меньше тысячи долларов в месяц. И это такой показатель, который мы очень ценим и стремимся обеспечить нашему потребителю», — сказал руководитель.

Глава компании отметил, что российская сторона унифицирует спутниковые технические решения, гибко подходит к резервированию и обеспечивает короткую фазу строительства космических аппаратов.

Ранее SpaceNews сообщило, что китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC) в конце года начнет развертывание группировки спутников дистанционного зондирования Земли на орбите высотой от 150 до 300 километров.

В июле ArsTechnica сообщило, что строящийся завод в американском городе Киркленд (штат Вашингтон) на пике своей мощности будет производить до четырех спутников Kuiper в день.