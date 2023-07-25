Amazon будет производить по четыре спутника Kuiper в день

Amazon: завод в штате Вашингтон будет производить до четырех спутников Kuiper в день

Строящийся завод в американском городе Киркленд (штате Вашингтон) на пике своей мощности будет производить до четырех спутников Kuiper в день. Об этом со ссылкой на вице-президента Amazon по производственным мощностям Kuiper Стива Метайера сообщает ArsTechnica.

Подготовку спутников к запуску планируется вести на предприятии в штате Флорида, строительство которого уже началось.

Издание напоминает, что к июлю 2026 года компании необходимо, согласно взятым перед Федеральной комиссией по связи США обязательствам, запустить около половины из 3236 космических аппаратов группировки Kuiper, которая будет конкурировать с уже развернутыми системами SpaceX и OneWeb.

ArsTechnica отмечает, что ранее Amazon подписала крупнейший в истории контракт на коммерческие запуски, предполагающий в общей сложности 38 стартов ракеты Vulcan, 18 — Ariane 6, 12 — New Glenn и девять — Atlas V, из которых ни один носитель, кроме последнего, еще ни разу не запускался.

В случае, если перспективные ракеты не будут готовы в срок, в Amazon допускают использование носителей Falcon 9. Между тем создаваемые мощности в штатах Вашингтон и Флорида потребуют до 25 запусков ракет Vulcan.

В июне генеральный директор Blue Origin Боб Смит на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times, сообщил, что в настоящее время доходы компании составляют сотни миллионов долларов, и она располагает заказами на миллиарды долларов.

В ноябре 2022 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов пообещал, что госкорпорация планирует собирать по спутнику в день.