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11:04, 17 ноября 2022Наука и техника

«Роскосмос» пообещал собирать по спутнику в день

Глава «Роскосмоса» Борисов заявил о намерении производить по спутнику в день

Фото: NASA / Joel Kowsky / Globallookpress.com

«Роскосмос» планирует собирать по спутнику в день. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«На данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день», — пообещал руководитель.

По его словам, для этого «потребуется коренная перестройка всей отрасли». «Нужно обеспечить научную, технологическую и производственную готовность основных предприятий, выстроить новую логистику со смежниками, подготовить кадры», — заявил глава госкорпорации.

Согласно Борисову, к заявленным темпам производства планируется перейти с 2026 года. Приоритетом для решения этой задачи станет группировка «Сфера».

«Таким образом, у нас будет весь набор унифицированных решений для серийного производства аппаратов, а на складах — необходимые комплектующие», — сказал глава госкорпорации.

По его оценке, на околоземной орбите России необходимо иметь не менее ста спутников дистанционного зондирования Земли.

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Иван Потапов
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