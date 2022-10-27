Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:49, 27 октября 2022Наука и техника

Началось производство стопроцентно российского спутника связи

«Космическая связь»: в России начали производство полностью отечественного спутника связи

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи. Об этом на конференции Satcomrus-2022 рассказал генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин. Его слова приводит РИА Новости.

«Первый стопроцентно российский спутник связи и вещания сейчас уже находится в стадии производства», — сказал руководитель.

Как отмечает агентство, первым полностью российским спутником связи станет космический аппарат «Экспресс-АМУ4», головным разработчиком которого выступают «Информационные спутниковые системы» (ИСС).

По словам Волина, изначально полезную нагрузку для Экспресс-АМУ4 должна была поставить европейская компания Thales, которой «не совсем по своей воле» пришлось отказаться от участия в проекте.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021

Глава «Космической связи» отметил, что в настоящее время создана кооперация из 13 российских предприятий, занимающихся изготовлением 300 деталей и узлов нового спутника.

23 октября «Роскосмос» сообщил, что первый аппарат спутниковой группировки «Сфера», получивший название «Скиф-Д», и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, выведены на орбиту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о потерях Украины в ходе СВО
США назвали Россию острой угрозой в стратегии обороны
Врач предупредила женщин о неочевидных причинах раннего климакса
Россиянка пыталась выбросить своего младенца с балкона из мести мужу
Украинка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и вызвала споры в сети
Стюардесса встретила любимого учителя в самолете спустя 32 года после выпуска
Путин призвал США уважать Саудовскую Аравию
Описаны особенности варианта коронавируса «цербер»
Музей мадам Тюссо убрал фигуру Канье Уэста после скандальных высказываний рэпера
В российском регионе возбудили уголовное дело из-за охоты на лосей с вертолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.