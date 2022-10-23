Первый аппарат группировки «Сфера» вывели на орбиту

«Роскосмос»: первый аппарат группировки «Сфера» и 3 спутника связи выведены на орбиту

Первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» «Скиф-Д» и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, выведены на орбиту. Об этом сообщила корпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Аппарат и спутники доставлены на свои орбиты разгонным блоком «Фрегат».

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Низкоорбитальные космические аппараты «Гонец-М» предназначены для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли.

Спутник-демонстратор «Скиф-Д» предназначен уже для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

Запуск аппарата

2 августа на космодром Восточный прибыл разгонный блок «Фрегат», предназначенный для запуска демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и трех аппаратов «Гонец-М».

В октябре «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым космическим аппаратом проекта «Сфера» — «Скиф-Д» — вывезли на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный.

Вечером 22 октября «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» стартовала с космодрома Восточный.

За пуском космического аппарата наблюдали гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Плесецк и «Союз-2.1в»

В ночь на 22 октября воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с двумя спутниками на борту.

Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562" Министерстве обороны России

В свою очередь, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация должна научиться выпускать по одному спутнику в день. Он отметил, что Роcсия готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в частности, Китая.

Массовое производство — это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства Юрий Борисов Гендиректор госкорпорации «Роскосмос»

По его мнению, никуда не годится, что изготовление спутника занимает полтора года. «К сожалению, мы отстали, и это надо признать», — резюмировал Борисов.

Группировка «Сфера»

По словам вице-премьера России Дениса Мантурова, основная цель проекта заключается в достижении высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности страны.

Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов Денис Мантуров Вице-премьер России

Проект создания многоспутниковой группировки получил в 2022 году 14 миллиардов рублей из госбюджета, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов рублей, а на 2025 год уже зарезервировано 8,5 миллиардов.