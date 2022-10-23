Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:13, 23 октября 2022Наука и техника

Первый аппарат группировки «Сфера» вывели на орбиту

«Роскосмос»: первый аппарат группировки «Сфера» и 3 спутника связи выведены на орбиту

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» «Скиф-Д» и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, выведены на орбиту. Об этом сообщила корпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Аппарат и спутники доставлены на свои орбиты разгонным блоком «Фрегат».

Все штатно

Корпорация «Роскосмос»

Низкоорбитальные космические аппараты «Гонец-М» предназначены для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли.

Спутник-демонстратор «Скиф-Д» предназначен уже для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

Запуск аппарата

2 августа на космодром Восточный прибыл разгонный блок «Фрегат», предназначенный для запуска демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и трех аппаратов «Гонец-М».

В октябре «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым космическим аппаратом проекта «Сфера» — «Скиф-Д» — вывезли на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Вечером 22 октября «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» стартовала с космодрома Восточный.

За пуском космического аппарата наблюдали гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Плесецк и «Союз-2.1в»

В ночь на 22 октября воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с двумя спутниками на борту.

Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562"

Министерстве обороны России

В свою очередь, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация должна научиться выпускать по одному спутнику в день. Он отметил, что Роcсия готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в частности, Китая.

Массовое производство — это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства

Юрий Борисов Гендиректор госкорпорации «Роскосмос»

По его мнению, никуда не годится, что изготовление спутника занимает полтора года. «К сожалению, мы отстали, и это надо признать», — резюмировал Борисов.

Материалы по теме:
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021
Первый в космосе О роли алюминия в научно-техническом прогрессе
Первый в космосеО роли алюминия в научно-техническом прогрессе
12 апреля 2021
Взяли высоту. У SpaceX появился сильный конкурент. Ракета от Rocket Lab может стать американским ответом «Союзам»
Взяли высоту.У SpaceX появился сильный конкурент. Ракета от Rocket Lab может стать американским ответом «Союзам»
5 мая 2021

Группировка «Сфера»

По словам вице-премьера России Дениса Мантурова, основная цель проекта заключается в достижении высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности страны.

Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов

Денис МантуровВице-премьер России

Проект создания многоспутниковой группировки получил в 2022 году 14 миллиардов рублей из госбюджета, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов рублей, а на 2025 год уже зарезервировано 8,5 миллиардов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Первый аппарат группировки «Сфера» вывели на орбиту
Тела двух человек нашли на месте крушения самолета у берегов Коста-Рике
Терабайты данных клиентов Microsoft были украдены
Байдену придумали неожиданное прозвище по итогам его правления
Оценены риски вспышки лихорадки Эбола в России
В США допустили раскол республиканцев из-за помощи Украине
Украинские пленные рассказали о расстрелах мирных жителей на «Азовстали»
Объявления в подмосковной маршрутке рассмешили пользователей сети
Стали известны подробности внедрения цифрового рубля
В Италии прошел митинг против антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.