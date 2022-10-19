«Союз-2.1б» со «Сферой» вывезли на старт

«Роскосмос»: ракету «Союз-2.1б» со спутником проекта «Сфера» вывезли на старт

Ракету «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым космическим аппаратом проекта «Сфера» — «Скиф-Д» — вывезли на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. Об этом в Telegram-канале сообщает «Роскосмос».

«В среду, 19 октября 2022 года, после установки ракеты в вертикальное положение специалисты предприятий "Роскосмоса" приступили к ее подготовке к пуску», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что запуск ракеты со спутниками намечен на 22 октября в 22:57 по московскому времени.

В августе источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что единственный в 2022 году пуск с Восточного состоится 22 октября.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил о прибытии на Восточный разгонного блока «Фрегат», предназначенного для запуска демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и трех аппаратов «Гонец-М» низкоорбитальной системы подвижной спутниковой связи.