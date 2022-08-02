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На Восточный прибыл разгонный блок для запуска первого спутника проекта «Сфера»

«Роскосмос»: на Восточный доставили разгонный блок для запуска первого спутника «Сферы»

Фото: «Роскосмос»

На космодром Восточный прибыл разгонный блок «Фрегат», предназначенный для запуска демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и трех аппаратов «Гонец-М». «Скиф-Д» станет первым спутником проекта «Сфера». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Разгонный блок был доставлен авиационным транспортом в город Благовещенск и перевезен автотранспортом на территорию космодрома», — отметили в сообщении.

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В «Роскосмосе» добавили, что в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов уже начались операции по перекладке «Фрегата» и его переводу в режим хранения. Перед пуском специалисты проведут полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний.

«Фрегат» используют в составе ракет-носителей среднего класса. Разгонный блок обеспечивает выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» выведут на орбиту в октябре 2022 года. В компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева (входит в «Роскосмос») начали сборку и испытания аппарата «Скиф-Д».

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Даниил Иринин
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