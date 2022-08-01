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Первый спутник российской «Сферы» выведут на орбиту

«Роскосмос»: спутник «Скиф-Д» группировки «Сфера» выведут на орбиту в октябре 2022 года

Фото: «Роскосмос»

Российский космический аппарат «Скиф-Д», который станет первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера», выведут на орбиту в октябре 2022 года. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева (входит в «Роскосмос») начали сборку и испытания демонстрационного космического аппарата широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д».

«Он станет первым спутником, запущенным по программе "Сфера" — одного из ключевых проектов "Роскосмоса", который призван решить проблему цифрового неравенства и направлен на развитие космических информационных технологий», — отметили в сообщении.

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В госкорпорации уточнили, что работы над спутником «Скиф-Д» начали в 2020 году. Конструкцию аппарата передали в сборочный цех, а в конце сентября «Скиф-Д» отправят на космодром «Восточный» для подготовки к запуску. Аппарат группировки «Сфера» вместе с тремя спутниками «Гонец-М» планируют отправить на орбиту в конце октября.

«Космическая система "Скиф-Д" предназначена для отработки новых технических решений по предоставлению услуги высокоскоростного доступа в интернет на территории России, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики, а также для защиты орбитально-частотного ресурса», — добавили в «Роскосмосе».

В июле стало известно, что правительство России одобрило проект «Сфера» с объемом бюджетного финансирования в размере 95 миллиардов рублей.

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Даниил Иринин
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