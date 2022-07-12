Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Правительство России одобрило «Сферу» на 95 миллиардов рублей

«Роскосмос»: правительство России одобрило проект «Сфера» на 95 миллиардов рублей

Фото: NASA / Unsplash

Правительство России одобрило проект «Сфера» с объемом бюджетного финансирования в размере 95 миллардов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию первого заместителя главы «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.

«6 апреля 2022 года федеральный проект "Сфера" был одобрен правительством РФ с объемом бюджетного финансирования 95 млрд рублей», — говорится в материалах.

В июне РИА Новости рассказали в «Роскосмосе», что реализация российского проекта «Сфера» может принести около 2,4 триллиона рублей в валовой внутренний продукт (ВВП) и создать условия для более 33 тысяч новых рабочих мест.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

В том же месяце госкорпорация сообщила, что одобренный российским правительством вариант проекта «Сфера» предполагает запуск 162 спутников.

В мае стало известно, что финансирование проекта «Сфера» обойдется в 180 миллиардов рублей, но у госкорпорации уже есть договоренность на этот счет с Минфином.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
В Госдуме отреагировали на удар HIMARS по Новой Каховке
Пьяные москвичи устроили стрельбу с балкона в центре Москвы
В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений
Бывший партнер Сороса предсказал миру беспросветные проблемы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента
Блогерша раскрыла «сводящий с ума» мужчин цвет лака на ногтях у девушек
У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы
Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Захарова заявила о балансирующих на грани ядерного конфликта США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.