Названо число спутников российской «Сферы»

«Роскосмос»: проект «Сфера» предполагает запуск 162 спутников

Проект «Сфера» предполагает запуск 162 спутников, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

«Правительством Российской Федерации в апреле 2022 года был одобрен проект «Сфера», в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата», — заявили в госкорпорации.

Указанное число спутников предназначено для широкополосного доступа в интернет и связи с устройствами интернета вещей. «В настоящий момент лишь 30 процентов территории России покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории Российской Федерации», — отметили в «Роскосмосе».

В госкорпорации уточнили, что для полномасштабного развертывания группировки, то есть запуска 400 спутников, требуется кратное увеличение бюджетного финансирования проекта до 2030 года.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на околоземной орбите находится около 160 спутников гражданского и военного назначения.

В мае стало известно, что финансирование проекта «Сфера» обойдется в 180 миллиардов рублей, но у госкорпорации уже есть договоренность на этот счет с Минфином.