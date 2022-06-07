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Названо число спутников российской «Сферы»

«Роскосмос»: проект «Сфера» предполагает запуск 162 спутников

Изображение: «Роскосмос»

Проект «Сфера» предполагает запуск 162 спутников, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

«Правительством Российской Федерации в апреле 2022 года был одобрен проект «Сфера», в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата», — заявили в госкорпорации.

Указанное число спутников предназначено для широкополосного доступа в интернет и связи с устройствами интернета вещей. «В настоящий момент лишь 30 процентов территории России покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории Российской Федерации», — отметили в «Роскосмосе».

В госкорпорации уточнили, что для полномасштабного развертывания группировки, то есть запуска 400 спутников, требуется кратное увеличение бюджетного финансирования проекта до 2030 года.

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Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на околоземной орбите находится около 160 спутников гражданского и военного назначения.

В мае стало известно, что финансирование проекта «Сфера» обойдется в 180 миллиардов рублей, но у госкорпорации уже есть договоренность на этот счет с Минфином.

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Иван Потапов
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