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Проект «Роскосмоса» обойдется в 180 миллиардов рублей

Многоспутниковая группировка «Сфера» обойдется «Роскосмосу» в 180 миллиардов рублей

Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

Финансирование проекта «Роскосмос» «Сфера» обойдется в 180 миллиардов рублей, но у госкорпорации уже есть договоренность на этот счет с Министерством финансов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Русский космос».

По данным агентства, на данный момент финансирование проекта многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» предполагает, что в течение 2022-2024 годов на реализацию будет выделено семь миллиардов рублей ежегодно. Этот 21 миллиард уже заложен на ближайшие годы из суммарного объема финансирования. После 2024 года финансирование «Сферы» потребует около 10 миллиардов рублей ежегодно. Со слов гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, с Минфином в этом вопросе достигнуто понимание.

Всего на орбиту будут выведены около 380 спутников для различных задач: широкополосного доступа в интернет и интернета вещей, связи, оптического наблюдения разных параметров.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о нехватке в России средств на ядерный космический буксир «Зевс» и предложил их напечатать. По мнению Рогозина, такое возможно по причине ареста за рубежом большей части денег Банка России.

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Леонид Микуляк
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