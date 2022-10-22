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23:59, 22 октября 2022Наука и техника

Новый космический проект включит более 600 российских спутников

Глава Минпромторга Мантуров: группировка «Сфера» включит более 600 российских спутников

Новый космический проект «Сфера» включит в себя более 600 отечественных спутников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

По его словам, основная цель проекта заключается в достижении высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности страны.

«Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов», — уточнил глава Минпромторга.

Марина Совина
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