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23:40, 22 октября 2022Наука и техника

На российский космический проект направили миллиарды рублей из бюджета

Мантуров заявил, что на космический проект «Сфера» направили ₽14 млрд из госбюджета
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Global Look Press

Проект создания многоспутниковой группировки «Сфера» получил в 2022 году 14 миллиардов рублей из госбюджета, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов рублей, а на 2025 год уже зарезервировано 8,5 миллиардов. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

Глава Минпромторга напомнил, что проект предпогагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов для достижения высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности страны.

22 октября ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» стартовала с космодрома Восточный. Также она доставит три спутника связи «Гонец-М». «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» с четырьмя спутниками. После запуска «Фрегат» доставит трех «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты.

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Марина Совина
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