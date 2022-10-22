Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками «Гонец-М» и аппаратом «Сфера» стартовала с Восточного

Ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» стартовала с космодрома Восточный. Также она доставит три спутника связи «Гонец-М». Об этом сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».

Вскоре «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» с четырьмя спутниками. После запуска «Фрегат» доставит трех «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты. Выведение аппаратов займет несколько часов.

Отмечается, что за пуском космического аппарата наблюдали гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Ранее воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с двумя спутниками на борту с космодрома Плесецк.

20 октября генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация должна научиться выпускать по одному спутнику в день. Он отметил, что Роcсия готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в частности, Китая.