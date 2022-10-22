Ракета «Союз-2.1в» с двумя спутниками стартовала с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с двумя спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с двумя спутниками на борту. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

Пуск был осуществлен с космодрома «Плесецк» в пятницу, 21 октября. «Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562"», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация должна научиться выпускать по одному спутнику в день. Он отметил, что Роcсия готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в частности, Китая. «Массовое производство — это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства», — подчеркнул глава госкорпорации.

В октябре «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым космическим аппаратом проекта «Сфера» — «Скиф-Д» — вывезли на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный.

