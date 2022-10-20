«Роскосмос» пообещал научиться выпускать по спутнику в день

Гендиректор «Роскосмоса» Борисов: мы должны научиться выпускать по спутнику в день

«Роскосмос» должен научиться выпускать по одному спутнику в день. С таким обещанием на форуме «Команда будущего» выступил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Мы должны выйти на темп — спутник в день. Будем учиться», — сказал руководитель.

Борисов отметил, что Роcсия готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в частности, Китая.

«Массовое производство — это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства», — подчеркнул гендиректор.

По его мнению, никуда не годится, что изготовление спутника занимает полтора года. «К сожалению, мы отстали, и это надо признать», — резюмировал Борисов.

В октябре «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым космическим аппаратом проекта «Сфера» — «Скиф-Д» — вывезли на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный.