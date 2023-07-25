Китай создаст группировку из 300 спутников ДЗЗ

Китайская корпорация CASIC создаст группировку из 300 спутников ДЗЗ

Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC) в конце года начнет развертывание группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на орбите высотой от 150 до 300 километров. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый космический аппарат группировки, который планируется запустить в декабре, будет предназначен для отработки ключевых технологий, включающих маневрирование на околоземной орбите, получение высококачественных изображений поверхности Земли, интеллектуальную обработку данных и передачу информации на пользовательские терминалы.

До 2027 года планируется запустить 192 космических аппарата, к 2030-му их число должно увеличится до 300. В CASIC заявляют, что космические аппараты новой группировки будет отличать низкая стоимость и высокая скорость передачи данных, обусловленная их близостью к Земле.

Ранее заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов Китая Чжан Хайлянь в ходе выступления на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань представил подробности высадки первых тайконавтов на Луну.