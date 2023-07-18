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18:55, 18 июля 2023Наука и техника

Представлены подробности высадки первых китайцев на Луну

SpaceNews: Китай заявил о подготовке пилотируемой миссии на Луну

Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute / Handout / Reuters

До конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек. Подробности высадки первых китайцев на поверхность естественного спутника Земли на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань представил заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь. Об этом сообщает SpaceNews.

Китайская пилотируемая миссия предусматривает два запуска разрабатываемой сверхтяжелой ракеты Long March 10, в ходе которых на орбиту вокруг Луны будут выведены 26-тонные пилотируемый космический корабль и посадочный модуль. Первый испытательный пуск Long March 10 намечен на 2027 год.

Заявленный пилотируемый космический корабль способен осуществлять полеты в дальний космос и возвращаться в плотные слои земной атмосферы. Посадочный модуль, состоящий из спускаемого аппарата и ступени с двигателями, предназначен для выхода на орбиту вокруг Луны, совершения мягкой посадки на ее поверхность и последующего подъема.

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Стыковка и расстыковка космического корабля и посадочного модуля будут проводиться на орбите вокруг Луны. На естественный спутник Земли должны высадиться два тайконавта. В их распоряжении будет двухместный 200-килограммовый ровер, способный проходить до 10 километров. Скафандры тайконавтов рассчитаны на работу на поверхности Луны на протяжении не менее восьми часов.

В мае Управление программы пилотируемых полетов Китая заявило, что до 2030 года страна намерена отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта.

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    Иван Потапов
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