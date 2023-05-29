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19:53, 29 мая 2023Наука и техника

Китай отправит на Луну пилотируемый планетоход

Китай отправит на Луну созданный коммерческой компанией пилотируемый ровер

Фото: China Photos / Getty Images

До 2030 года Китай планирует отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых полетов Китая.

Задачей пилотируемого ровера станет проведение научно-исследовательских работ. Ожидается, что в разработке планетохода будет принимать участие коммерческая компания.

Ранее Управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило, что первые тайконавты должны высадиться на поверхность Луны до 2030 года.

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В декабре прошлого года председатель китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) У Яньшэн заявил, что к 2030 году тайконавты высадятся на Луну, а в 2030-х годах под руководством Китая будет создана международная лунная исследовательская станция International Lunar Research Station (ILRS).

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    Иван Потапов
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