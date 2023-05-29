В Китае назвали дату высадки тайконавтов на Луну

CMSA: тайконавты высадятся на поверхность Луны до 2030 года

Управление программы пилотируемых полетов Китая (CMSA) назвало срок отправки тайконавтов на поверхность Луны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что это планируется сделать до 2030 года. Кроме того, в CMSA отметили, что двое китайских астронавтов будут управлять лунным ровером для проведения научных исследований.

Ранее глава американского космического агентства НАСА Билл Нельсон выразил опасения, что китайские власти могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в космической гонке с США. Он указал, что США уже соревнуются с Китаем в этой отрасли. «Нам лучше позаботиться о том, чтобы они первыми не добрались до какого-наиболее богатого ресурсами участка под видом научных исследований», — заявил Нельсон. При этом он предположил, что закрепившись, Китай не будет пускать американцев на «свои» лунные территории.