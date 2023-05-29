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07:11, 29 мая 2023Наука и техника

В Китае назвали дату высадки тайконавтов на Луну

CMSA: тайконавты высадятся на поверхность Луны до 2030 года

Фото: Thomas Peter / Reuters

Управление программы пилотируемых полетов Китая (CMSA) назвало срок отправки тайконавтов на поверхность Луны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что это планируется сделать до 2030 года. Кроме того, в CMSA отметили, что двое китайских астронавтов будут управлять лунным ровером для проведения научных исследований.

Ранее глава американского космического агентства НАСА Билл Нельсон выразил опасения, что китайские власти могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в космической гонке с США. Он указал, что США уже соревнуются с Китаем в этой отрасли. «Нам лучше позаботиться о том, чтобы они первыми не добрались до какого-наиболее богатого ресурсами участка под видом научных исследований», — заявил Нельсон. При этом он предположил, что закрепившись, Китай не будет пускать американцев на «свои» лунные территории.

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    Марина Совина
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