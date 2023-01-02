США обеспокоились способностью Китая закрепиться на Луне

Politico: глава НАСА Нельсон заявил о шансе Китая победить в космической гонке

Китайские власти могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в космической гонке с США. Об этом в интервью Politico предупредил глава американского космического агентства НАСА Билл Нельсон.

Он указал, что США уже соревнуются с Китаем в этой отрасли. «Нам лучше позаботиться о том, чтобы они первыми не добрались до какого-наиболее богатого ресурсами участка под видом научных исследований», — заявил Нельсон. При этом он предположил, что закрепившись, Китай не будет пускать американцев на «свои» лунные территории.

В качестве аналогии глава НАСА указал на ситуацию в Южно-Китайском море, где китайские военные разместили базы на спорных территориях.

25 декабря Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила, что тайконавты высадятся на Луну к 2030 году, а в 2030-х годах под руководством Китая создадут международную лунную исследовательскую станцию International Lunar Research Station (ILRS).

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал «Ленте.ру», что у России и Китая есть общие интересы в развитии космической деятельности, а также конкуренция с США. «Если наши страны не будут стремиться как можно скорее попасть на Луну и освоить ее, это сделают Штаты, а мы придем на занятое место», — предупредил он.