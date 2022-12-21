Названа геополитическая цель освоения Луны Китаем и Россией

Политолог Перенджиев объяснил содействие России и Китая в освоении Луны конкуренцией с США

Россия и Китай активно конкурируют с США в вопросе освоения космоса, странам необходимо как можно скорее объединиться для создания базы на Луне, которая поможет решить ряд геополитических и других задач. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«У России и Китая есть общие интересы в развитии космической деятельности, а также конкуренция с США. Если наши страны не будут стремиться как можно скорее попасть на Луну и освоить ее, это сделают Штаты, а мы придем на занятое место. Тем более, что американцы уже туда летали», — заметил Перенджиев.

Странам, по словам политолога, удобнее действовать в этом направлении сообща, тем более что у России больше не осталось альтернативных союзников.

«База на Луне необходима, во-первых, для дальнейшего освоения космоса. Во-вторых, для добычи полезных ископаемых. В-третьих, для осуществления геополитического противоборства с США. Понятно, что кто хозяин в космосе, тот хозяин и на Земле», — считает эксперт.

Ранее стало известно, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов