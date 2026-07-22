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04:23, 22 июля 2026 (обновлено: 04:25, 22 июля 2026)Бывший СССР

Зеленскому предрекли потерю контроля над ВСУ после одной меры

Зеленскому предрекли потерю контроля над ВСУ после смены главкома
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинское издание «Страна» допустило потерю президентом Владимиром Зеленским контроля над Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отставки главкома.

Как отмечается в публикации, увольнение Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ было вынужденным шагом со стороны президента. Подчеркивается, что украинский лидер не планировал менять военное руководство и пошел на это исключительно под внешним давлением.

В связи с этим издание выразило опасение, что президент может утратить влияние на армию.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

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