Россия и Китай изучат Луну

Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной станции

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами — это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — сказал он.

В апреле посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская сторона готова содействовать реализации совместных с Китаем проектов в аэрокосмической сфере и вносить вклад для продвижения проектов изучения космоса.

В феврале президент России Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства «Синьхуа» писал, что Россия видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса.

Меморандум о создании лунной станции подписали бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь в марте 2021 года.