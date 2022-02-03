Путин рассказал о сотрудничестве по космосу с Китаем

Россия видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства «Синьхуа». Материал опубликован на сайте Кремля.

В частности, развитие сотрудничества возможно в применении национальных навигационных систем, а также в реализации проекта Международной научной лунной станции. Российский лидер отметил, что серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали «перекрестные» Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в обеих странах в 2020-2021 годах.

В своей статье Путин также указал на достигнутое между Россией и Китаем равноправие и свободу от политической и идеологической конъюнктуры. Он также добавил, что Москва и Пекин стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, и для этого есть все возможности.