Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая

Россия и Китай в своих отношениях учитывают взаимные интересы друг друга. Об этом в преддверии визита в Пекин президент России Владимир Путин написал в статье для агентства Синьхуа. Материал опубликован на сайте Кремля.

Он указал на достигнутое между странами равноправие и свободу от политической и идеологической конъюнктуры. «Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог», — заявил российский лидер.

Также Путин объявил, что на переговорах с китайским коллегой Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей. Он отметил, что Москва и Пекин стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, и для этого есть все возможности.

Как ожидается, в феврале президент России посетит Пекин и станет одним из главных гостей открытия Олимпийских игр. Он также планирует провести переговоры с Си Цзиньпином. Вместе с Путиным в Китай отправится глава российского МИД Сергей Лавров, там он должен встретиться с коллегой из КНР Ван И.