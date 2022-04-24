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Россия заявила о готовности сотрудничать с Китаем в космосе

Посол заявил, что Россия готова наращивать сотрудничество с Китаем в космической сфере

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия готова наращивать сотрудничество и содействовать реализации совместных с Китаем проектов в аэрокосмической сфере. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона будет активно прилагать усилия и вносить еще больший вклад для продвижения общих проектов исследования космоса.

Денисов подчеркнул, что высоко оценивает результаты дружественного взаимодействия с Китаем — оно «полностью соответствует духу развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства в новую эру».

3 февраля президент России Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства «Синьхуа» написал, что Россия видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса. В частности, развитие сотрудничества возможно в применении национальных навигационных систем, а также в реализации проекта Международной научной лунной станции.

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Варвара Кошечкина
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