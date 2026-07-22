Названы желающие вернуться в Россию американские бренды

Депутат Толмачев: Американские бренды хотят вернуться в РФ из-за финансовых потерь

Потери от ухода с российского рынка вынуждают американские компании искать пути возвращения, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с РИА Новости.

По его словам, замена российского направления оказалась для них крайне затратной: многомиллиардные убытки, дополнительные расходы на логистику, перестройку цепочек поставок и поиск новых каналов сбыта. Наибольший урон, по оценке парламентария, понесли ExxonMobil, McDonald's, Whirlpool и Intel — потери исчисляются от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов.

До введения санкций ежегодный объем поставок американской продукции — от техники и автомобилей до продовольствия — составлял около 30 миллиардов долларов, а США входили в пятерку ключевых торговых партнеров России. Однако уход с рынка обернулся не только прямыми убытками, но и серьезными операционными трудностями.

При этом, как подчеркнул Толмачев, Вашингтон сделал международную торговлю непрозрачной и непредсказуемой, что особенно болезненно для бизнеса. Теперь вернуться в Россию будет непросто: нишу уже заняли поставщики из других стран, зачастую предлагающие более выгодные условия по цене и срокам, не уступая в качестве.

Поэтому возвращение на российский рынок для американских брендов будет означать выход на новые торговые пространства, а не восстановление прежних позиций, заметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года экспорт декоративной и уходовой косметики из Южной Кореи в Россию достиг исторического максимума за всю историю двусторонней торговли — 48,8 миллиона долларов.