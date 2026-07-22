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04:18, 22 июля 2026Мир

Посол азиатской страны рассказал об ожидании визита Путина

Тавареш: Индонезия ждет Путина с визитом в 2026-2027 годах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / Pool

Индонезия ожидает президента России Владимира Путина с визитом как в 2026, так и в 2027 году. Об этом заявил посол азиатской страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш в беседе с РИА Новости.

«Конечно, президент Прабово уже передал приглашение. Хоть в этом году (состоится визит), хоть в следующем — решать российской стороне», — рассказал Тавареш.

В апреле 2026 года президент Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом в Москву. Во время встречи с Путиным политик обсудил ряд вопросов, в том числе перспективы стратегического партнерства двух стран.

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