Посол азиатской страны рассказал об ожидании визита Путина

Тавареш: Индонезия ждет Путина с визитом в 2026-2027 годах

Индонезия ожидает президента России Владимира Путина с визитом как в 2026, так и в 2027 году. Об этом заявил посол азиатской страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш в беседе с РИА Новости.

«Конечно, президент Прабово уже передал приглашение. Хоть в этом году (состоится визит), хоть в следующем — решать российской стороне», — рассказал Тавареш.

В апреле 2026 года президент Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом в Москву. Во время встречи с Путиным политик обсудил ряд вопросов, в том числе перспективы стратегического партнерства двух стран.