Путин проведет переговоры с президентом Индонезии 13 апреля

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Разговор пройдет в Москве в понедельник, 13 апреля. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства. Также будут затронуты актуальные международные и региональные вопросы.

Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Главы стран обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке и ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.