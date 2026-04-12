Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 12 апреля 2026Мир

Путин проведет переговоры с президентом Индонезии 13 апреля
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Разговор пройдет в Москве в понедельник, 13 апреля. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства. Также будут затронуты актуальные международные и региональные вопросы.

Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Главы стран обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке и ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok