Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 13 января 2025Экономика

В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

47news: «Газпром» решил сократить более 1,5 тысячи человек центрального аппарата
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центральный аппарат «Газпрома» сократится почти в два раза — с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек. Таким образом, будут уволены более полутора тысяч человек. Об этом со ссылкой на предложение зампредседателя правления корпорации Елены Илюхиной, которое стало распространяться в пятницу, 10 января, сообщает 47news.

Издание утверждает, что речь идет о процедурном оформлении уже принятого решения. Поводом для него называется исключение «дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов», «повышение нацеленности на результат сотрудников», а также «оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов».

В документе говорится, что за 20 лет численность администрации «Газпрома» выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда ее сотрудников превышает 50 миллиардов рублей в год.

Высвобождаемые средства Илюхина предлагает направить на мероприятия по повышению мотивации оставшихся сотрудников и развитию персонала. Также говорится о необходимости ускорения процессов автоматизации и цифровизации. Собеседник издания отметил, что вряд ли средства пойдут на повышение зарплат, ведь тогда и сокращения были бы не нужны.

Материалы по теме:
«Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину
«Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину
19 декабря 2024
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Главы подразделений центрального аппарата несут личную ответственность за исполнение распоряжения и достижение необходимой численности структуры. Также в письме предложено установить показатели общего и индивидуального КПД для всех сотрудников и дать больше возможностей руководителям по премированию в зависимости от результата работы. Источники издания утверждают, что столь масштабные перемены свидетельствуют об изменении всей структуры управления корпорацией.

В конце декабря совет директоров «Газпрома» утвердил снижение объемов инвестиционной программы на следующий год на семь процентов, до 1,523 триллиона рублей. По итогам 2023 года «Газпром» стал самой убыточной российской компанией с результатом минус 583,1 миллиарда рублей..

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

      В Совфеде рассказали о влиянии возможной встречи Путина и Трампа на отношения России и США

      Грузчик совратил 13-летнюю девочку при помощи шантажа в Санкт-Петербурге

      В Венгрии раскритиковали Зеленского за оскорбления в адрес Фицо

      Крупнейшие госпредприятия Китая показали наихудшие результаты

      В Женеве начались закрытые переговоры Ирана со странами Запада

      Пьяный сотрудник наркоконтроля устроил смертельное ДТП в российском регионе

      Москву накрыл снегопад

      В Кремле высказались об изменениях в риторике США по Украине

      В России предрекли серьезные изменения в Минобороны после окончания СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше