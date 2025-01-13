В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

47news: «Газпром» решил сократить более 1,5 тысячи человек центрального аппарата

Центральный аппарат «Газпрома» сократится почти в два раза — с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек. Таким образом, будут уволены более полутора тысяч человек. Об этом со ссылкой на предложение зампредседателя правления корпорации Елены Илюхиной, которое стало распространяться в пятницу, 10 января, сообщает 47news.

Издание утверждает, что речь идет о процедурном оформлении уже принятого решения. Поводом для него называется исключение «дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов», «повышение нацеленности на результат сотрудников», а также «оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов».

В документе говорится, что за 20 лет численность администрации «Газпрома» выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда ее сотрудников превышает 50 миллиардов рублей в год.

Высвобождаемые средства Илюхина предлагает направить на мероприятия по повышению мотивации оставшихся сотрудников и развитию персонала. Также говорится о необходимости ускорения процессов автоматизации и цифровизации. Собеседник издания отметил, что вряд ли средства пойдут на повышение зарплат, ведь тогда и сокращения были бы не нужны.

Главы подразделений центрального аппарата несут личную ответственность за исполнение распоряжения и достижение необходимой численности структуры. Также в письме предложено установить показатели общего и индивидуального КПД для всех сотрудников и дать больше возможностей руководителям по премированию в зависимости от результата работы. Источники издания утверждают, что столь масштабные перемены свидетельствуют об изменении всей структуры управления корпорацией.

В конце декабря совет директоров «Газпрома» утвердил снижение объемов инвестиционной программы на следующий год на семь процентов, до 1,523 триллиона рублей. По итогам 2023 года «Газпром» стал самой убыточной российской компанией с результатом минус 583,1 миллиарда рублей..

