«Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

Путин: продления контракта на транзит газа через Украину уже точно не будет

Выступая на ежегодной прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин констатировал, что контракт на транзит газа через Украину продлеваться не будет. По его словам, шансов на продление долгосрочного соглашения с «Нафтогазом» к настоящему времени не осталось.

Президент Путин объявил от отказе Украины продлевать соглашение о транзите газа

По словам президента, украинская сторона отказалась от соглашения по транзиту российского газа через свою территорию, «хотя получала от нас где-то 700-800 миллионов долларов в год». Акции Газпрома на этих новостях пошли вниз: на минимуме они упали на 1,25 процента, до 106,7 рубля.

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Путин настаивает, что «это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям» и создает проблемы западным странам. Также он добавил, что Россия будет наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. «Будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ», — резюмировал глава государства.

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Действующее соглашение о транзите газа между Россией и Украиной было заключено в 2019 году и истекает уже в конце 2024-го. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.

Украина предупреждала, что не будет продлевать соглашение о транзите газа

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что не собирается продлевать соглашение с Россией. «Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — так глава государства Владимир Зеленский говорил еще в конце лета. «Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа», — повторил он на недавнем выступлении в Брюсселе.

Он подчеркивал, что по истечении срока договора Киев будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу возможности продолжения поставок российского газа в ЕС через ее территорию. При этом речь должна будет идти о топливе не от «Газпрома», а от других компаний.

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Об отсутствии намерения продлевать договор на транзит российского газа через территорию Украины заявлял и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов. В свою очередь, министр энергетики республики Герман Галущенко утверждал, что в скором времени подобная сделка будет не нужна и европейским партнерам. .

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В декабре Министерство энергетики Украины объявило, что Киев и Варшава объединяют усилия для создания восточно-европейского газового хаба, который позволит обеспечить потребности региона в голубом топливе с альтернативных российскому направлениям.

В Европе призвали сохранить транзит российского газа через Украину

Ряд энергокомпаний Центральной Европы подписали декларацию, в которой призвали власти Евросоюза (ЕС) сохранить транзит российского газа через территорию Украины в 2025 году.

Инициативу поддержали, в том числе, оператор газовой сети Eustream AS, венгерские энергокомпании MOL Uzbek Oil and Gas и MVM. Кроме того, декларацию подписали торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, уточнили в SPP.

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В документе подчеркивается, что прекращение поставок «нанесет значительный экономический ущерб» региону. Например, Словакии пророчат потерю 220 миллионов евро. А ущерб для газотранспортной системы Украины называют необратимым.

С другой стороны способ обойтись без транзитного газа есть. Например, оператор терминалов сжиженного природного газа (СПГ) Enagas объявил, что готов рекордно нарастить поставки топлива в страны блока.