В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

Глава Enagas Гонсало: оператор терминалов СПГ рекордно нарастит экспорт в ЕС

Европейский оператор терминалов сжиженного природного газа (СПГ) Enagas готов рекордно нарастить поставки топлива в страны Евросоюза (ЕС) в случае остановки транзита через территорию Украины. Об этом заявил глава компании Артуро Гонсало, его слова приводит Bloomberg.

Испанская энергетическая компания является крупнейшим оператором терминалов СПГ в ЕС. Ее руководитель уточнил, что Enagas ранее уже наращивал поставки этого вида топлива в регион в кризисных ситуациях. «Мы делали это в недавнем прошлом и можем сделать снова», — подчеркнул Гонсало.

Он добавил, что в случае прекращения поставок российского газа через территорию Украины Enagas будет готов превзойти рекордные объемы экспорта СПГ в соседние с Испанией страны ЕС. При этом речь идет, как об увеличении поставок топлива по трубопроводам, так и о наращивании реэкспорта сжиженного газа. «Европа очень хорошо справилась с необходимостью заменить российский газ», — резюмировал Гонсало.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не собираются продлевать договор о транзите российского газа в Европу, сроки которого истекают в конце 2024 года. Президент республики Владимир Зеленский, в частности, отмечал, что «на этом поставлена точка». В 2025 году, по его словам, «Нафтогаз» будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по этому вопросу. При этом речь не должна будет идти о поставках топлива от «Газпрома».