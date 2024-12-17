Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:26, 17 декабря 2024Экономика

В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

Глава Enagas Гонсало: оператор терминалов СПГ рекордно нарастит экспорт в ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Globallookpress.com

Европейский оператор терминалов сжиженного природного газа (СПГ) Enagas готов рекордно нарастить поставки топлива в страны Евросоюза (ЕС) в случае остановки транзита через территорию Украины. Об этом заявил глава компании Артуро Гонсало, его слова приводит Bloomberg.

Испанская энергетическая компания является крупнейшим оператором терминалов СПГ в ЕС. Ее руководитель уточнил, что Enagas ранее уже наращивал поставки этого вида топлива в регион в кризисных ситуациях. «Мы делали это в недавнем прошлом и можем сделать снова», — подчеркнул Гонсало.

Он добавил, что в случае прекращения поставок российского газа через территорию Украины Enagas будет готов превзойти рекордные объемы экспорта СПГ в соседние с Испанией страны ЕС. При этом речь идет, как об увеличении поставок топлива по трубопроводам, так и о наращивании реэкспорта сжиженного газа. «Европа очень хорошо справилась с необходимостью заменить российский газ», — резюмировал Гонсало.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не собираются продлевать договор о транзите российского газа в Европу, сроки которого истекают в конце 2024 года. Президент республики Владимир Зеленский, в частности, отмечал, что «на этом поставлена точка». В 2025 году, по его словам, «Нафтогаз» будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по этому вопросу. При этом речь не должна будет идти о поставках топлива от «Газпрома».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

      Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

      Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

      В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

      Обнаружен эффект гравитационно-волновой памяти

      42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов

      В России увеличится количество бюджетных мест в вузах

      Звезду группы «Король и Шут» привлекли к ответственности за дискредитацию армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше