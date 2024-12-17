В Европе призвали сохранить транзит российского газа через Украину

Энергокомпании ЕС подписали декларацию за сохранение транзита газа через Украину

Ряд энергокомпаний Центральной Европы подписали декларацию, в которой призвали власти Евросоюза (ЕС) сохранить транзит российского газа через территорию Украины в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление словацкой SPP, являющейся одним из подписантов документа.

В число поддержавших эту инициативу также вошли оператор газовой сети Eustream AS, венгерские энергокомпании MOL Uzbek Oil and Gas и MVM. Кроме того, декларацию подписали торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, уточнили в SPP.

Этот документ, как добавили в словацкой компании, передадут для ознакомления главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Как считают в SPP, она должна «получить из первых рук» информацию о возможных негативных последствиях остановки транзита российского газа через территорию Украины. «Это представляет угрозу энергетической и экономической безопасности в нашем регионе», — резюмировал глава SPP Войтех Ференц.

В документе, в частности, утверждается, что прекращение поставок российского газа в Центральную Европу «нанесет значительный экономический ущерб» региону в краткосрочной перспективе. Потери одной только Словаки при таком раскладе составят более чем 220 миллионов евро (примерно 231 миллион долларов). Эти средства пойдут на закупку топлива по альтернативным маршрутам из других источников. Ущерб же для газотранспортной системы Украины в случае отказа властей страны от продления договора с «Газпромом» окажется «необратимым», заключается в декларации.

Истекающее в конце 2024 года транзитное соглашение было подписано в конце 2019 года. Участником с российской стороны выступил «Газпром», с украинской — «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины». Договор подразумевал возможность продления еще на десять лет, однако власти республики неоднократно заявляли о нежелании пролонгировать сделку. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, заявлял, что «на этом поставлена точка». С 2025 года, по его словам, «Нафтогаз» будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по данному вопросу, а «Газпром» не будет принимать участия в этих обсуждениях.