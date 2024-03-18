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11:50, 18 марта 2024Экономика

Украина подтвердила отказ продлевать контракт с «Газпромом»

Глава Минэнерго Украины Галущенко подтвердил отказ от новой сделки по газу с РФ

Фото: РИА Новости

Руководство Украины откажется продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 31 декабря 2024 года. Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики республики Герман Галущенко, передает РБК.

По его словам, сделка, скорее всего, будет не нужна и самому Евросоюзу, потому что он планирует полностью оборвать газовые контракты с Москвой. Речь идет об инициативе RepowerEU, в рамках которой к 2027 году регион прекратит закупки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа (СПГ) из России.

В прошлом году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключал, что транзит российского газа продолжится, но только в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран. Однако в марте Галущенко подтверждал, что Киев не получил никаких заявок на такой транзит и сам развивать эту тему не планирует.

В начале марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз выступает против продления соглашения о транзите газа из России через Украину. По ее словам, дискуссии о российском СПГ продолжаются, но обойтись без транзита через Украину можно. К такому выводу Европу приводят рекордные запасы газа в хранилищах и резко упавшие цены на него.

Между тем украинские власти, ранее использовавшие часть российского транзита для закупок по реверсу, сообщили, что с 2024 года перестанут нуждаться в импорте топлива. Рост собственной добычи позволит стране перейти на самообеспечение.

В настоящее время объем прокачки через Украину находится на уровне 15 миллиардов кубометров в год. Это меньше запланированных объемов, и обе стороны обвиняют друг друга в нарушении обязательств.

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      Платон Щукин
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