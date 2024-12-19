Путин оценил разрыв контракта с Украиной на транзит газа фразой «мы переживем»

Путин: Россия переживет отказ Украины от продления контракта на транзит газа

Российский энергохолдинг «Газпром» переживет разрыв контракта с Украиной на транзит газа в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства добавил, что шансов на продление долгосрочного соглашения с «Нафтогазом» к настоящему времени не осталось. «Контракта на транзит газа из России через Украину в Европу уже точно не будет», — констатировал Путин. В то же время отказ Украины от продления соглашения не станет для «Газпрома» катастрофой. «"Газпром" это переживет», — резюмировал он.

Путин подчеркнул, что российская сторона не отказывалась от продления долгосрочного газового контракта, эта инициатива исходила от властей Украины, несмотря на значительные доходы от транзита в размере 700-800 миллионов долларов в год. Своим отказом Украина не только теряет в деньгах, но и создает проблемы европейским потребителям топлива, «перекрывая импорт нашего относительно дешевого газа в ЕС», заключил президент.

Срок пятилетнего контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу истекает в конце 2024 года. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Украина не будет продлевать соглашение с «Газпромом». С 2025 года, уточнял он, «Нафтогаз» будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу поставок топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. При этом в подобных обсуждениях, отмечал Зеленский, не должен принимать участия российский энергохолдинг.

Во второй половине декабря несколько европейских энергетических компаний подписали декларацию за сохранение транзита газа через Украину после 2024 года. С подобным призывом к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен обратились SPP, оператор газовой сети Eustream AS, венгерские энергокомпании MOL Uzbek Oil and Gas и MVM, а также торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии. В документе уточняется, что в случае прекращения поставок газа по этому маршруту потери одной только Словакии составят более чем 220 миллионов евро, а ущерб для украинской ГТС будет необратимым.