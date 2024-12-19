Зеленский высказался о возможности транзита российского газа

Зеленский: Украина не будет продолжать транзит российского газа

Украина не будет продолжать транзит российского газа. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать», — сказал он.

При этом Зеленский согласился подумать над транзитом газа, если он будет не российским. По его словам, это должно быть купленное и поставляемое третьей стороной топливо.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что Киев и Варшава начали работу над альтернативой транзиту газа из России. Еще в августе Зеленский подчеркивал, что украинская энергокомпания «Нафтогаз» не будет продлевать договор с «Газпромом». Срок действия документа истекает в конце 2024 года.