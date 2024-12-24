«Газпром» утвердил снижение инвестиционной программы

«Газпром» утвердил снижение инвестпрограммы на 2025 год до 1,52 триллиона рублей

Совет директоров «Газпрома» утвердил снижение объемов инвестиционной программы на следующий год на 7 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале энергетического холдинга.

Общий объем финансирования инвестпрограммы в следующем году составит 1,523 триллиона рублей. Снижение показателя было одобрено членами совета директоров холдинга в ноябре 2024 года. «Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с этим вариантом», — пояснили в «Газпроме».

Заместитель главы энергохолдинга Фамил Садыгов заверил, что снижение объемов инвестпрограммы не отразится на структуре капитальных затрат. В холдинге продолжат уделять основное внимание реализации приоритетных проектов, направленных на обеспечение потребностей как внутреннего, так и внешнего рынка. Акцент также будет сделан на развитие газификации российских регионов, резюмировал он.

По итогам 2023 года «Газпром» стал самой убыточной российской компанией. Убытки холдинга по стандартам финансовой отчетности (МСФО) за это время составили 583,1 миллиарда рублей. Негативная динамика продолжилась и в 2024 году. В январе-сентябре минус «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) оказался на уровне в 309,1 миллиарда рублей.

В ходе торгов во вторник, 17 декабря, стоимость акций холдинга на Московской бирже опустилась до минимума с 2009 года и в моменте достигла отметки в 106,1 рубля за штуку. До этого котировки ценных бумаг компании стремительно падали в начале декабря. Подобная динамика была зафиксирована после заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, что его ведомство не заложило в проект госбюджета на 2025 год дивиденды от энергохолдинга.