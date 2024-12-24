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17:57, 24 декабря 2024Экономика

«Газпром» утвердил снижение инвестиционной программы

«Газпром» утвердил снижение инвестпрограммы на 2025 год до 1,52 триллиона рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Совет директоров «Газпрома» утвердил снижение объемов инвестиционной программы на следующий год на 7 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале энергетического холдинга.

Общий объем финансирования инвестпрограммы в следующем году составит 1,523 триллиона рублей. Снижение показателя было одобрено членами совета директоров холдинга в ноябре 2024 года. «Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с этим вариантом», — пояснили в «Газпроме».

Заместитель главы энергохолдинга Фамил Садыгов заверил, что снижение объемов инвестпрограммы не отразится на структуре капитальных затрат. В холдинге продолжат уделять основное внимание реализации приоритетных проектов, направленных на обеспечение потребностей как внутреннего, так и внешнего рынка. Акцент также будет сделан на развитие газификации российских регионов, резюмировал он.

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По итогам 2023 года «Газпром» стал самой убыточной российской компанией. Убытки холдинга по стандартам финансовой отчетности (МСФО) за это время составили 583,1 миллиарда рублей. Негативная динамика продолжилась и в 2024 году. В январе-сентябре минус «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) оказался на уровне в 309,1 миллиарда рублей.

В ходе торгов во вторник, 17 декабря, стоимость акций холдинга на Московской бирже опустилась до минимума с 2009 года и в моменте достигла отметки в 106,1 рубля за штуку. До этого котировки ценных бумаг компании стремительно падали в начале декабря. Подобная динамика была зафиксирована после заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, что его ведомство не заложило в проект госбюджета на 2025 год дивиденды от энергохолдинга.

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