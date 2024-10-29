Убытки «Газпрома» оценили

«Газпром»: чистый убыток компании по РСБУ за 2024 год составил 309,1 млрд рублей

С начала 2024 года чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 309,1 миллиарда рублей. Так оценили финансовые показатели компании в отчете, сообщает ТАСС.

За аналогичный период 2023 года компания получила прибыль в размере 446,1 миллиарда рублей. При этом за девять месяцев 2024-го выручка «Газпрома» увеличилась до 4,279 триллиона рублей (плюс восемь процентов). Поэтому в третьем квартале компания показала прибыль в размере 171,5 миллиарда рублей — впервые с последних месяцев 2023 года.

Валовая прибыль концерна в текущем году снизилась на 9,5 процента, до 837,9 миллиарда рублей. Убыток до уплаты налогов составил 558,09 миллиарда рублей против прибыли 455,46 миллиарда рублей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков назвал основной причиной убыточности газового гиганта списание дочерних компаний в Европе и дополнительную налоговую нагрузку. В 2023 году из отчетности компании списали предприятия группы, арестованные в ЕС. Кроме того, компании пришлось заплатить налог на сверхприбыль в размере 600 миллиардов рублей в год.

«Тогда были очень высокие цены на газ, Европа платила несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Это исторические рекорды, "Газпром" тогда заработал очень много. В 2022 году компания поставила в Европу 80 миллиардов кубов», — пояснил Юшков.

В связи с рекордным убытком компания добилась снижения налогов и отмены надбавки к НДПИ. Налог для «Газпрома» увеличивался на 50 миллиардов рублей в месяц с 1 января 2023 года. Предполагалось, что повышенные сборы компания будет платить по 31 декабря 2025 года.